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Tekirdağ Meydanı, 1928 yılındaki ruhuna kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, 1928 yılında çekilen bir fotoğraftan yola çıkılarak yapılan düzenlemeyle kent merkezin görüntüsünü değiştirdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, 1928 yılında çekilen bir fotoğraftan yola çıkılarak yapılan düzenlemeyle kent merkezin görüntüsünü değiştirdi. Binalar yıkılarak tarihi yapılar ortaya çıkarıldı, Marmara Denizi'nden görünür hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "1928'lerdeki meydanı ortaya çıkarmak için çok büyük kamulaştırmalar, çok büyük çalışmalar gerekti ve uzun süreçler oldu. Çok şükür bugün bir iki uygulamanın dışında meydan ortaya çıkmış oldu" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin 1928 yıllardaki haline dönmesi için 'Meydan düzenlemesi ve merdiven park' projesini hayata geçirdi. Kentin 1928 yılında çekilen bir fotoğrafından yola çıkılarak, eski belediye binası, adliye binası ile vatandaşlara ait bölgedeki binalar yıkıldı. Tarihi valilik binası, tarihi Rüstem Paşa Camii, Orta Camii ve tarihi Bedesten Hanı'nın ortaya çıkarılıp, meydan düzenlemesi de yapıldı. Eski fotoğrafta olduğu gibi meydandan bakıldığında Marmara Denizi kent merkezinden görünür hale getirildi. Meydandan deniz kıyısına inen eski merdivenler de yenilerek, ayrıca engellilerin sahile inip, çıkabilmesi için düzenleme yapıldı. Yaklaşık 2 yılda tamamlanan proje, toplam 20 milyon liraya mal oldu.
Meydan, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve il protokolünün katıldığı törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, meydanın düzenlenmesi çalışmaları sırasında halka danıştıklarını belirterek, onlara simülasyon gösterisi ile meydanı anlattıklarını söyledi. Albayrak, 1928 yılında çekilen tarihi bir fotoğraftan yola çıktıklarını ifade ederek, "1928'lerdeki meydanı ortaya çıkarmak için çok büyük kamulaştırmalar, çok büyük çalışmalar gerekti ve uzun süreçler oldu. Çok şükür bugün bir iki uygulamanın dışında meydan ortaya çıkmış oldu. Tabi kendi binamızı yıkarak başladık. Orada bizim belediye binamız vardı, depremselliği vardı ve bayağı sıkıntılıydı. O binayı da yıktık, sonra valiliğin yanındaki adliye ve defterdarlık binası da kaldırıldı. Altı otopark yaptık, üst tarafını da meydan yaptık. Şimdi Telekom binası var o bina kamulaştırıldı, onlar 3 ay sonra oradan çıkmış olacaklar. O binayı da yıktıktan sonra meydanın bir kısmını yola vererek bir kafeterya gibi olacak. Bazı işyerleri sahipleriyle görüşüyoruz ve yine o binaları yıkacağız. Trakya'nın en büyük meydanını ortaya çıkarıyoruz" dedi.
ENGELLİLERE ÖZEL MERDİVEN
Başkan Albayrak, yeni düzenlemede meydandan deniz kıyısına inen merdivenleri de yenilendiğini ve engellilerin kolayca gidip gelebilecekleri hale getirildiğini söyledi. Albayrak, "Merdiven düzenlemesini yaptıktan sonra çok olumlu, çok güzel tepkiler alıyorum. Bizi zaten en fazla cesaretlendiren kısmı ve en çok memnun eden kısmı vatandaşların burasını kendisine artık bir mekan edinmiş olması. Burada daha önemli bir konu da merdivenleri inip çıkarken aralara dinlenme bankları koyduk. Eski merdivenler oldukça dikti, burasını botanik bahçesine çevirelim dedik ve daha da önemlisi daha önce engelliler için buradan sahile iniş, sahilden şehre çıkış şansları yoktu. Onlara özel düzenlemeler yaptık" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önce kendi binasını yıkarak bu alanı açmaya gayret etmiş, zaten kendi yapamadığımız hiçbir şeyi başkasına söyleyemeyiz. Belediye Başkanımız burada çok doğru bir yöntemle önce kendi belediye binasını yıkmış, açmış ve daha sonrada yerlerin tamamını bu meydanın büyümesi için kamulaştırma işlemlerine başlamış. Şehirler belki kurallar ile kurulur, ama teamüllerle ve gelenekler ile yaşar. Buranın eski halini bilenler çok ve onlar bu merdivenlerin ne demek olduğunu biliyorlar. Buranın meydan olarak düzenlenmesinin ne demek olduğunu biliyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, şehirlerde meydanlar vardır. Bu meydanlar insanların toplanması, rahat dolaşması için kullanıldığı gibi bir taraftan da şehirlerin çok iyi nefes alması için kullanılan alanlardır" dedi.

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