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Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da havaların sıcak olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Tekirdağ’da havaların sıcak olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Çevre illerden günü birlik tatilcilerinden gelmesiyle plajlarda adım atılacak yer kalmadı.
Havaların sıcak olması nedeniyle Tekirdağ plajlarında yoğunlar yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden günü birlik gelen birçok tatilci vatandaşlar nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı.
Plajda bulunan tatilci vatandaşlardan Berk Avar, hafta içi pek yoğun olmadığını ama hafta içi plajda adım atılacak yer kalmadığını ifade ederek, “İstanbul’dan geliyorum. 10-11 yıldır buraya geliyoruz. Genellikle haftasonu İstanbul buraya yakın olduğu için insanlar buraya çok geliyor. O yüzden biz de denize giremeyip burada normalde top falan oynuyoruz. Biz saat 19.00-20.00 gibi daha ferah olduğu için denize giriyoruz” dedi.
Plajlara gidilen yollarda da zaman zaman araç yoğunlukları yaşanıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor.

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