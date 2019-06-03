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Tekirdağ plajlarında bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ plajlarında bayram tatili yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler, arife gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi. Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

Kumbağ Mahallesi'nde kafe işletmeciliği yapan Tevfik Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir esnaf olarak iyi bir sezon geçirmek en büyük dileğimiz. Vatandaşların tatil için uzak yer aramasına gerek yok. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar Kumbağ'ı da tercih edebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ercan Eski de yakınlığı dolayısıyla Kumbağ'ı tercih ettiğini ve keyifli bir tatil geçirdiğini söyledi.

Bayram boyunca Kumbağ'da olacağını ifade eden Eski, "Burayı ailecek çok seviyoruz. Bayram tatilinin tamamında burada olacağız. Buranın sabahı bir başka güzel akşamı bir başka güzel." şeklinde konuştu.

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bayram hareketlilik plaj Tekirdağ

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