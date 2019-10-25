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Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis tarafından yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde, ortaklaşa narkotik ve asayiş uygulaması yaptı.

Özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, narkotik köpekler de kullanıldı. Aydoğdu Mahallesi'nde yoğunlaştırılan uygulamada arama yapılan evlerde eroin, esrar, uyuşturucu hap, skunk ile 5 kuru sıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. 349 kişi ile 39 aracın kontrol edildiği uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan polisin, son 1 ayda Aydoğdu Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, 37 olaya karışan 56 kişi hakkında işlem yaptığı bildirildi.

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