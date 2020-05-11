Tekirdağ sahili turuncu renge boyandı

Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe sahili turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, her yıl bu aylarda denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti.

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Turuncu renk ile ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başladığı ifade edilerek, "Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ’ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara’nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla ’noctiluca’ denilir” ifadelerine yer verildi.