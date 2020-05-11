HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ sahili turuncu renge boyandı

Tekirdağ sahili turuncu renge boyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken uzmanlar olayın ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe sahili turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, her yıl bu aylarda denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti.

'PANİĞE GEREK YOK'

Turuncu renk ile ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başladığı ifade edilerek, "Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ’ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara’nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla ’noctiluca’ denilir” ifadelerine yer verildi.

'DOĞAL EKOLOJİK BİR OLAY'

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığı da ifade edilerek, “Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye’nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında incelemeHSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Gaziantep’te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.