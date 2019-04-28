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Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ sahilinde, caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ sahilinde, caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde sahil kesiminde gezenler, kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış caretta carettayı hareketsiz gördü. Tekirdağlı hayvansever Bedia İlerler, caretta carettayı görenlerin kendisine haber verdiğini belirterek, "Sahilde yürüyüş yaparken bir caretta carettaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini hareketsiz olduğunu görünce çok üzüldüklerini söylediler. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik, sanıyorum ki alacaklar oradan. Almaları da çok zor olacak çünkü hayvan şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve sonra da gömecekler" dedi.

Yetkililer, deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışan ölü caretta carettayı almak için çalışma başlattı.

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