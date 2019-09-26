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Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ sahillerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaz sezonu boyunca 579 ton çöp, yaklaşık 22 ton da yosun temizliği gerçekleştirildi.Tekirdağ’da il genelindeki sahillerde önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ sahillerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaz sezonu boyunca 579 ton çöp, yaklaşık 22 ton da yosun temizliği gerçekleştirildi.
Tekirdağ’da il genelindeki sahillerde önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, yaz sezonu boyunca Şarköy ilçesinde 6 bin ton yosun, 165 ton çöp, Süleymanpaşa ilçesinde 5 bin ton yosun, 270 ton çöp ve Marmaraereğlisi ilçesinde 10 bin 200 ton yosun, 144 ton olmak üzere toplamda 601 ton çöp temizliği yapıldı.
Vatandaşların keyifli bir deniz sezonu geçirmeleri adına son teknoloji araçların kullanıldığı sahil temizliklerinde en fazla yosun temizliğinin yapıldığı ilçe ıslak ve kuru yosun olmak üzere 10 bin 200 ton ile Marmaraereğlisi ilçesi oldu. Sahillerinde en fazla çöp çıkan ilçe ise, 270 ton ile Süleymanpaşa ilçesi oldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Marmara Denizi’ndeki 135 kilometrelik sahil şeridimizin tamamının temiz olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da denizlerimiz ve sahillerimizin temizliğinden son derece memnun. Tekirdağ’ın bir deniz kenti olma özelliğini ortaya koymaya ve halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı

Tekirdağ sahillerinde 600 ton çöp çıktı
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