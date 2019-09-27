Olası bir depremde hastanede işlemlerin aksamadan devam edeceğini anlatan Becerir, "Şehir hastanelerinde inşaat çok sağlam yapılıyor. Deprem izolatörleri kullanılıyor. Normal apartmanlarda göremeyeceğiniz yapılar bunlar. Bu hastanemizde de bin 600 deprem izolatörü var. Depremde hastanenin elektriği, suyu kesilmeyecek ve operasyonlar devam edecek. Hiçbir hizmet aksamayacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izolatörler ile hastane binasının çok daha dayanıklı bir hale geldiğini söyledi.

Trakya'nın "tek şehir hastanesi" olma özelliği taşıyan, yapımı devam eden ve kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesine deprem izolatörleri yerleştirildi. Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastanenin 2020 yılının haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Becerir, deprem izolatörlerinin inşaat sektöründe çığır açtığını vurgulayarak "Deprem izolatörleri Almanya'da imal ediliyor, İtalya'da testten geçiriliyor. Her şeyi onaylandıktan sonra kullanılıyor. Burada inşaat devam ediyor ama deprem izolatörleri şu anda monte edilmiş durumda." diye konuştu.

Trakya bölgesinde sağlık hizmetlerinin yeterli olduğunu ve çevre illerden de hasta geldiğini aktaran Becerir, bu yüzden hastanelerde yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Becerir, 130 dönümde, 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastanede 560 yatak olacağına işaret etti.

- "İzolatörlerin kullanılması çok olumlu"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün de izolatörlerin monte edildiği binaları depreme karşı çok daha dayanaklı hale getirdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yeni yapılan şehir hastanelerinin kolonlarının altına deprem izolatörleri kullanılıyor. Yaklaşık bin 600 deprem izolatörü yerleştiriliyor. Bu izolatörler depremden gelen sismik dalgaları çözümleyerek, yapılara zarar vermeyecek hale getiriyor. Ülkemizde bu izolatörlerin kullanılması çok olumlu bir durum."

