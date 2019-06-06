Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, renkli görüntülerle başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da, geleneksel olarak düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali', renkli görüntüler oluşturan kortej yürüyüşü ile başladı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Köprübaşı mevkiinde oluşturulan kortej yürüyüşü ile bu akşam başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, çiftçiler traktörleriyle katıldı. Türk Hava Kurumu’nun (THK) paramotor paraşütçüleri de yürüyüş sırasında gösteri yaptı. Yürüyüş boyunca açılan Türk bayrakları ve akrobasi ekiplerinin gösterileri Süleymanpaşa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Kortejde bulunan Gencer Savaş Bandosu'nun çaldığı oyun havalarına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve meclis üyeleri oynayarak eşlik etti. Kentliler korteji yol kenarından izledi.

Yürüyüşün ardından Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılıp, festival ateşi yakıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kiraz festivalimizin açılış törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 aylık süreçte göreve geleli, bu iki aylık süreç içerisinde kiraz festivali ile ilgili yoğun çalışmalar içerisine girdik. Kendi örf ve adetlerimizi yaşatabileceğimiz, kendi geleneklerimizi tekrardan canlandırabileceğimiz güzel bir kiraz festivali organize etmek istedik. Bu doğrultuda Süleymanpaşa’daki arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Çok şükür buraya kadar kazasız belasız geldik. İnşallah pazar akşamına kadar coşkuyla kutlanan güzel bir festival olsun" dedi.

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından Uluslararası Kiraz Festivali’nin meşalesi yakılarak güvecinler havaya salındı.