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Tekirdağ Valiliği: Depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nin 5.36 derinliğinde, bugün saat 11.00'de, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ ve bazı ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı açıklandı. Açıklama şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

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