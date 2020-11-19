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Tekirdağ Valiliği'nden "şehitlikteki kemikler zarar görmedi" açıklaması

19.11.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Valiliği'nden "şehitlikteki kemikler zarar görmedi" açıklaması

Tekirdağ Valiliği şehitliğe sokulan iş makinelerinin Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin kemiklerini tahrip ettiği haberlerini yalanladı.

Tekirdağ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nde yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin kemiklerinin tahrip edildiği yönündeki haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada kemiklerin zarar görmediği belirtildi. Valilik açıkmasında, "Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Valilik Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anılan alanın zaman içerisinde uzun süre atıl kaldığını, bakımsızlık olduğunu ve kabirlerin kaybolduğunun gözlemlendiğini belirtti. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce, görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

"Kemikler zarar görmedi"

Haberdeki görsellere de değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Haberde gösterilen parsel sınırına yakın alandaki fotoğraflarda, arkeolog denetiminde el ile kazı yapılarak kemikler itinayla toplandıktan sonra çevre duvarı imalatının tamamlandığı ve dolgu işlemlerinin yapılabilmesi için iş makinesi kullanıldığı görülmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi kültür katmanı derinliğindeki kazı işlemleri iş makinesi ile yapılmamış olup, bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anıt temellerinin yapım imalatları için kullanılan iş makinesi, kültür katmanı kazısında el ile itinalı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanılmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir. Alan içerisindeki imalatlar, ilgili tüm birimler ve yüklenici firma ile titizlikle sürdürülmektedir."

DW Türkçe, yenileme çalışmaları sırasında yapılanları fotoğraflarla belgelemişti. Fotoğraflarda iş makinelerinin mezarları kazdığı, kazı işlemi sırasında da savaşta hayatını kaybedenlerin kemiklerine zarar verildiği görülüyor.

Fotoğraflarda mezarlardan iş makinesiyle çıkarılan kemiklerin, karışık bir şekilde plastik pazar kasaları içerisinde bekletildiği görülüyor. Bazı kasalarda birden fazla kafatası görülürken kemiklerin birbirine karıştırıldığı anlaşılıyor.

Tapusu Tekirdağ Valiliği'nde olan Kurtçeşme Şehitliği'deki yenileme çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. İhaleyi de daha önce devletten birkaç yenileme ve restorasyon işi almış Gama Restorasyon kazanmıştı. Ancak yaklaşık 5 dönüm arsa içerisindeki şehitlikteki çalışmalar, iki yıldır tamamlanamadı.

19 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Mezarlık Yerlerinin İnşaası" ile ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinde ise "mezarlık ve şehitlikler ile mezarların bozulamayacağını, tahrip edilemeyeceğini ve kirletilemeyeceğini" belirtiliyor.

Tekirdağ Kurtçeşme Şehitliği'nde kaç mezarın bulunduğuna dair net bir bilgi yok. Kimi kaynaklarda 10 bin kişinin burada yattığı belirtilse de Milli Savunma Bakanlığı arşivlerine göre şehitlikte 373 kayıtlı kişinin mezarı bulunuyor.

DW, TÖ,HT,HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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