Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan kentin en büyük semt pazarında koronavirüs denetimi yaptı. Esnafı, koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyaran Vali Yıldırım, maske ve mesafe ile hijyene dikkat çekti. Koronavirüsü kurallara riayet ederek hep birlikte yenebileceklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Daha önceden örnek il olduğumuzu hep iddia ediyorduk, hala da örnek iliz. Ama biz eğer tedbirlere riayet etmezsek örnek il olmaktan çıkıyoruz. Bu sefer kötü örnek olma durumuna gelme riskimiz var. Onun için ben vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi lazım. Bunu sadece bizim için değil, tedbir olması için yapmaları gerekiyor. Denetim olsun diye ya da denetlerler bize ceza keserler diye yapmasınlar, tamamen kendi sağlıkları için yapsınlar. Evlerde bulaş miktarı çok artıyor özellikle. Evlerde bir müddet birbirlerine gidip gelmeyi bıraksınlar düğünler, nikahlar tabii ki yapılacak bunlar bizim sevinçli, günlerimizdir ama bunları çok az insanla yapmamız gerekiyor. Bugünün sevinç gösterisi, bugünün sevgi gösterisi artık beraber olmamaktır. Uzaktan birbirimizi kutlayacağız. Bunun başka çaresi yok.Cenazelerde acı paylaşmanın da yöntemi budur, daha az insanın cenazelere katılması lazım. Görüyoruz ki toplu bulunulan her yerde bulaş artıyor. Bütün dünyada, bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de artıyor ve bizi endişelendirecek seviyeye gelme riski taşıyor. Onun için biz istiyoruz ki, bütün vatandaşlarımız bu tedbirlere riayet etsinler, pazar yerleri özellikle bu noktada önemli yerler, AVM'ler bununla ilgili olan yerler. Daha katı tedbirler alarak bizleri zorlamasın kimse. Bunları almak istemiyoruz ama bunu hep birlikte, el birliği ile kurallara uyarak ancak alt edebileceğiz. Bu koronayı hep birlikte yenebileceğiz, herkesin kurallara riayet etmesi lazım."