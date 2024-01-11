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  4. Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil ilan edildi

Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil ilan edildi

11.01.2024 00:05 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil ilan edildi.

Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil ilan edildi

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Süleymanpaşa ilçesinde engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

LAPSEKİ

Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Tekirdağ
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