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Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD açıkladı! Tekirdağ ve İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

20.02.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre Tekirdağ ve İstanbul yakınlarında hissedilen sallantı vatandaşları endişeye sevk etti. İstanbul ve Tekirdağ'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ ve İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Tekirdağ ve İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD açıkladı! Tekirdağ ve İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Son gelişmelere göre Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılmış olan son dakika açıklamasında depremin şiddeti ve derinlik bilgisi de paylaşıldı. Peki İstanbul'da deprem mi oldu?

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son gelişmelere göre Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılmış olan son dakika açıklamasında depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ayrıca Marmara haricinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Yine deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.

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deprem İstanbul Tekirdağ

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