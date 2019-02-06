Tekirdağ’da 1 ayda 53 kişi yakalandı

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında 53 kişi yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 6 iş yerinden hırsızlık olayından 10 şahıs, 4 evden hırsızlık olayından 7 şahıs, 3 açıktan hırsızlık olayından 7 şahıs, 10 motosiklet hırsızlığı olayından 15 şahıs, silahla tehdit olayından 2 şahıs, ‘6136 SKM’ suçundan 1 şahıs, silahla yaralama olayından 2 şahıs ve cezaevi firarisi 1 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Ocak ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda; bin 374 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uygulamalarda kontrol edilen 228 araçtan 3 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, denetlenen umuma açık 8 iş yerinden 3’üne idari işlem uygulandı.

Çalışmalar sırasında 3 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden elde edilen 10 adet motosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi.



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