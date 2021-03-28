HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da 1 kişi PKK’dan gözaltına alındı

Tekirdağ’da 1 kişi PKK’dan gözaltına alındı

28.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.İlçede belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda, R.E.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.
İlçede belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda, R.E. isimli şahıs yakalanırken, adreste yapılan aramada ele geçirilen sim kart ve cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Piyasaya süreceklerdi! YakalandılarPiyasaya süreceklerdi! Yakalandılar
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Tarihi geçmiş süt ve süt ürünlerini piyasaya sürerken yakalandılar

Piyasaya süreceklerdi! Yakalandılar

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü! Engelli yolcuya temizlik yaptırdılar: Temizlemeden indirmeyiz

Ünlü otobüs firmasında skandal görüntü: Temizlemeden indirmeyiz

77 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Müslüm Gürses' detayı

77 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Müslüm Gürses' detayı

İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

Yer: Çanakkale Boğazı! Dev gemi özel izinle geçti

Yer: Çanakkale Boğazı! Dev gemi özel izinle geçti

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Koronavirüs kuralları güncellendi

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Ek koronavirüs önlemleri getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.