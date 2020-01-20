Tekirdağ’da 1 milyon 913 bin TL Orköy kredisi verildi

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyetleri kapsamında toplam 1 milyon 913 bin TL Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi verildiği bildirildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyetleri açıklandı. Tekirdağ Orman İşletmesi Müdürlüğünce; 2019 yılında 73 bin 241 metreküp endüstriyel, 47 bin 765 ster de yakacak odun üretimi yapıldı. 2019 yılında 275 hektar sahada 604 bin fidan toprakla buluşturularak ağaçlandırma yapıldı. Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerindeki 14 köyde 9 ünite süt sığırcılığı, 54 ünite süt koyunculuğu, Kapaklı İlçesinde 1 Köyde 2 ünite motorlu testere için olmak üzere toplam 1 milyon 913 bin TL ORKÖY kredisi verildi.

