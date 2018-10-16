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Tekirdağ’da 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğli ilçesinde, avlanması yasak olan ve yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

Tekirdağ’da 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğli ilçesinde, avlanması yasak olan ve yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y gözaltına alındı.
Marmara Ereğlisi ilçesindeki NATO limanında bir kişinin kamyonete şüpheli paketler taşıdığı ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Durdurdukları kamyonette yapılan aramada, kovalar ve çuvallara doldurulmuş avlanması yasak olan 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz patlıcanlarına el konulurken kamyonet sürücüsü E.Y gözaltına alındı. Deniz patlıcanları ise Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Tekirdağ’da 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildiTekirdağ’da 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

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