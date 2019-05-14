Tekirdağ'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 34 BVA 475 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4'ü Suriye, 6'sı Irak uyruklu 10 düzensiz göçmeni tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.D. gözaltına alındı.
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