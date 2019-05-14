Tekirdağ’da 10 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında 34 BVA 475 plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta sürücü M.D. ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediklerini beyan eden 4’ü Suriye, 6’sı Irak uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü M.D. gözaltına alınarak, suçta kullanılan araca el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.



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