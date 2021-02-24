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Tekirdağ’da 11 araç birbirine girdi: Sıkıştığı çöp kamyonunda “Canım çok acıyor, çıkarın beni bu kamyondan" diye bağırdı

24.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yolda çok sayıda aracın birbirine girdiği kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yolda çok sayıda aracın birbirine girdiği kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Sıkıştığı çöp kamyonunda “Canım çok acıyor, çıkarın beni bu kamyondan" diye bağıran temizlik işçisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonrası kurtarıldı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 metreye kadar görüş mesafesinin düştüğü yoğun sis nedeniyle Malkara istikametine seyreden çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Freni boşaldığı iddia edilen Metin Kepenekli yönetimindeki 59 AAT 956 plakalı çöp kamyonu, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonda yolcu olarak bulunan Mustafa Anomi (23) ve Timuçin Cangezer yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edilirken, yaralılardan araçta sıkışan Timuçin Cangezer, “Canım çok acıyor, çıkarın beni bu kamyondan" diye seslenerek, kurtarılmayı bekledi. Yaralı Cangezer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası sonrası 20 dakika sonra çıkarıldı.
Yaralılar, Süleymanpaşa ve Malkara’dan gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Timuçin Cangezer’in bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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