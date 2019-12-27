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  4. Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürülürken, Türkiye’ye iş bulmak için geldiklerini söylediler.Olay, gece saat 01.00 sıralarında Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürülürken, Türkiye’ye iş bulmak için geldiklerini söylediler.
Olay, gece saat 01.00 sıralarında Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Muratlı jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 11 kaçak göçmeni yakaladı.
Muratlı Jandarma Karakolu’na götürülen mültecilerin kimlik tespitleri yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin ifadeleri alınırken, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kayı’daki Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler. 10’u Afganistan, 1’i Pakistan uyruklu mültecilerin Türkiye’ye çalışmak için geldikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenlerin Yeşilsırt Mahallesi’ne kadar kimler tarafından getirildikleri ise araştırılıyor.

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