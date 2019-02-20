Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BL 6804 plakalı hafif ticari aracı, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişiyi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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