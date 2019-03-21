HABER

Tekirdağ'da 122 kaçak göçmen yakalandı; 17 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada 7 ilçede yaptığı uygulamalarda toplam 122 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 122 kaçak göçmen yakalandı; 17 organizatör tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada 7 ilçede yaptığı uygulamalarda toplam 122 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yapan 17 şüpheli ise tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Malkara ve Çerkezköy ilçelerinde uygulamalar yaptı. Uygulamalarda Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir, Bangladeş, Hindistan ve Nepal uyruklu toplam 122 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 17 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da 122 kaçak göçmen yakalandı; 17 organizatör tutuklandıTekirdağ'da 122 kaçak göçmen yakalandı; 17 organizatör tutuklandı

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Abi kardeş kavgasında kan aktıAbi kardeş kavgasında kan aktı
Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralıAynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.