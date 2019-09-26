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Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 13 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunun ikinci kilometresindeki bir tarlada düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden polis, tarlada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 13 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Muratlı Tekirdağ

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