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Tekirdağ'da 131 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 131 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 104 Afganistan ile 27 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çorlu Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ'da 131 düzensiz göçmen yakalandı

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