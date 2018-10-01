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Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'da polisin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da polisin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını belirlediği kaçak mültecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27'si Pakistan, 104'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 131 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı

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