Tekirdağ’da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisten kaçan 2 araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 aracın Avrupa’ya gidemeyen göçmenleri Tekirdağ’dan İstanbul’a götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malkara uygulama noktasından şüphe üzerine durdurulmak istenen 2 araç kaçmaya başladı.

Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp kaçan arabalar, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda durduruldu.

Araçların içinde yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Avrupa ülkelerine gitme hazırlığında oldukları tespit edilen 2 Afganistan, 12 Bangladeş uyruklu göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçların sürücüleri B.A. ve U.Ö. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

