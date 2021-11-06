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Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

06.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında F.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 10 Mısır, 4 Pakistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü F.Y. ve yanında bulunan S.A. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.

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