Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında F.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 10 Mısır, 4 Pakistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü F.Y. ve yanında bulunan S.A. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.



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