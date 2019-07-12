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Tekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandı

Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı.
Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Caddesi üzerinde kapalı kasa panelvan minibüsten şüphelenip durdurdu. K.Ş., yönetimindeki 34 BJ 6535 plakalı minibüste yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü K.Ş.'nin işleklerinin sürdüğü öğrenildi.

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Tekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ’da 14 kaçak göçmen yakalandı

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