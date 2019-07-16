Tekirdağ'da 15 Temmuz yürüyüşü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Tekirdağ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sabah şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutulup, 15 Temmuz anıt açılışı yapıldı. Akşam ise, etkinlikler çerçevesinde vatandaşların katıldığı yürüyüş düzenlendi. Saat 20.00'de Valilik önünde toplanan vatandaşlar ve protokol, buradan Mehteran eşliğinde sahil dolgu sahaya doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları ile mehterana eşlik eden vatandaşlar, sahil dolgu alanda kurulan platformun önünde toplandı. Buradaki etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, alanda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Bu milletin özgürlüğünü, istiklalini ve demokrasiyi sizlerle beraber koruduk ve her zaman sizlerle beraberiz” diyerek, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Birlik’ şiirini okudu. Yılıdırım, "Mehmet Akif Ersoy Birlik isimli bu şiirini, Türk askerinin imanını, vatan sevgisini, cehennem gibi ordulara karşı üstün geleceğini ifade etmek için yazmıştır. 15 Temmuz günü yaşananlarda, aynı iman ve vatan sevgisi ile zamanı geldiğinde nasıl ortaya çıkacağının en güzel göstergesidir. 15 Temmuz 2016, Cuma günü milletin iradesini hiçe sayan vatan hainleri, milletin imkanları ile alınan tankları, topları ve silahları bu millete doğrultarak büyük bir ihanete giriştiler. Uzun uzun planlar yapıp karanlık odaklardan talimat alarak millet iradesini gasp etmeye çalışanların hesaplayamadığı bir şey vardı. Bu Milletin sarsılmaz imanı, vatan sevgisi ve demokrasi aşkıyla tankların önünde duran Türk milleti idi. Hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş milletimiz abdestini alarak, sevdikleri ile helalleşip gün bu gündür, vatan günüdür, din günüdür, devlet günüdür ve şehit olma günüdür diyerek istiklal ve istikbali için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile çıktıkları sokaklarda yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara ve kurşunlara göğsünü siper ederek bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimiz ile birlikte engellemiştir" diye konuştu.

Etkinlik, alana kurulan sinevizyon da 15 Temmuz 2016 günü ülke genelinde yaşananların gösterimi, mehteran takımı gösterileri ile devam etti.