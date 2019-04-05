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Tekirdağ'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek TEM Otoyolu Edirne istikametine doğru denetim noktası oluşturdu.

Burada, ticari taksi ve minibüslerle İstanbul'dan gelerek Edirne üzerinden yurt dışına çıkmak isteyen, aynı zamanda sınır kapısında da eylem yapacakları iddia edilen düzensiz göçmenleri taşıyan araçlar durduruldu.

Araçlardaki aramalarda, yabancı uyruklu 160 kişi yakalandı.

Sağlık muayenesinden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca, düzensiz göçmenleri taşıyan taksi sürücülerine para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergene göçmen kaçak

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