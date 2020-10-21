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Tekirdağ’da 17 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan 17 düzensiz göçmen yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi girişi TOKİ uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Tekirdağ’da 17 göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi girişi TOKİ uygulama noktasında bir araç durduruldu. A.A. isimli şahsın idaresindeki 22 ABA 541 plakalı araçta yapılan kontrollerde 1 adet bot ile kendi beyanlarına göre 17 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili araç sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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