HABER

Tekirdağ'da 17 kilo skunk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilde 17 kilo skunk ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilde 17 kilo skunk ele geçirilirken, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul çevre yolu üzerinde, otomobilden hafif ticari araca çantaların aktarıldığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, çantaların aktarıldığı hafif ticari aracı takibe alarak, sürücüsünü TOKİ kavşağında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 14 plastik torba içine preslenen 17 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, araçta bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

PARTNERSavaş ilanı gibi pozlar bilardo masasına çıkıp...Savaş ilanı gibi pozlar bilardo masasına çıkıp...
Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş kararZorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar
Safiye Soyman engelli vatandaşlarla düet yaptıSafiye Soyman engelli vatandaşlarla düet yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kitabını tanıttıktan sonra öldürülmüştü! Flaş gelişme

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Okulda büyük skandal! Arka sırada oturup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.