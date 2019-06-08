Misafirperver Tekirdağ'ın adının Macaristan'da herkesçe bilindiğini ifade eden Matis, "Şehrinizin ismini Macaristan'da herkes biliyor. İstanbul ve Rodosto (Tekirdağ) dediklerinde bu şehirlerin Türkiye'de bulunduğunu herkes biliyor. O yüzden herkes buraları merak ediyor. Benim de Türkiye'de gönlüme en yakın olan şehir Tekirdağ. Tekirdağ, Türkiye ve Macaristan arasından ilişkilere çok ciddi anlamda katlı sağlayan şehirlerden biridir." dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan arasında tarih boyunca güzel bir dostluk olduğunu belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Türkler ve Macarların tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus olduğunu aktardı.

Yıldırım, 16. ve 17. yüzyıllarda Macarlar ve Osmanlı'nın birlikte yaşadığını ifade ederek, "Osmanlı'nın Macaristan'dan ayrılmasından sonra Türkler ve Macarlar arasında çok güzel ilişkiler kuruldu. Ülkelerinde verdikleri bağımsızlık mücadelesi sonunda Rakoczi ve bazı Macarlar Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış ve onların desteğini almıştır. Osmanlı yönetimi Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen Macarları iade etmemiştir." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da en yakın zamanda 11 ilçe belediye başkanıyla Macaristan'da kardeş şehirleri gezeceklerini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise Prens Rakoczi'nin 15 yıldan fazla Tekirdağ'da misafir edildiğini ifade ederek, "Rakoczi bizler için sadece tarihi figür değil ebediyete kadar sürmesini dilediğimiz Türk-Macar dostluğunun kurucusu ve sembolü olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.