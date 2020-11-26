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  4. Tekirdağ’da 170 kilo tütün ve 8 bin 120 dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da 170 kilo tütün ve 8 bin 120 dolu makaron ele geçirildi

26.11.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da 170 kilo tütün ve 8 bin 120 dolu makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da kaçak tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmalarda 170 kilogram tütün ve 8 bin 120 adet doldurulmuş makaron ele ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ’da kaçak tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmalarda 170 kilogram tütün ve 8 bin 120 adet doldurulmuş makaron ele ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda, işletmeciliğini K.T. ve R.K. isimli şahısların yapmış olduğu bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 8 bin 120 adet doldurulmuş makaron, 160 kilogram mükerrer bandrollü tütün, 10 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi. R.K. isimli şahsın ayrıca 7 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 ve 4733 SKM suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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