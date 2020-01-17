Tekirdağ'da 186 bin öğrenci karne aldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören toplam 186 bin 374 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım'ın elinden karnelerini alan okul öncesi öğrencileri ise sevinç yaşadı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Şehit Piyade Er Ercan Ay Okulu'nda Valilik tarafından karne töreni düzenlendi. Vali Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Vali Yıldırım, ilk defa karne alacak birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı, sevinçlerine ortak oldu. Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Yıldırım öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenler eşlik etti.

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