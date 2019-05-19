HABER

Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 81 il ve 19 ülke ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda atabarı oynadı.

Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 81 il ve 19 ülke ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda atabarı oynadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümünde, saat 19.19´da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi. Tekirdağ'daki etkinlikte de eş zamanlı olarak saat 19.19'da, merkez Süleymanpaşa ilçesi, sahil dolgu alanda toplanan yüzlerce kişi aynı anda atabarı oynamasıyla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hocalarının gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler üzerinde '100 yıl 'yazan beyaz ve kırmızı tişörtler giydi. Alanda kurulan ses sisteminden çalınan atabarı ezgisi ile birlikte uyumlu bir şekilde oynamaya başlayan çeşitli yaşlardaki öğrenciler, daha sonra, yetkililerin halkın da oyuna dahil olmalarını istemesi ile coşkulu bir şölene dönüştü.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılarTekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılarTekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılarTekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
100’üncü yıla fener alaylı kutlama100’üncü yıla fener alaylı kutlama
Yıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yokYıldırım: İstanbul da daha fazla kaybedecek zamanımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.