Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 81 il ve 19 ülke ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda atabarı oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümünde, saat 19.19´da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi. Tekirdağ'daki etkinlikte de eş zamanlı olarak saat 19.19'da, merkez Süleymanpaşa ilçesi, sahil dolgu alanda toplanan yüzlerce kişi aynı anda atabarı oynamasıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hocalarının gözetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler üzerinde '100 yıl 'yazan beyaz ve kırmızı tişörtler giydi. Alanda kurulan ses sisteminden çalınan atabarı ezgisi ile birlikte uyumlu bir şekilde oynamaya başlayan çeşitli yaşlardaki öğrenciler, daha sonra, yetkililerin halkın da oyuna dahil olmalarını istemesi ile coşkulu bir şölene dönüştü.

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