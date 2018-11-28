HABER

Tekirdağ'da 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilin bagajındaki 6 valizde 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'da 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilin bagajındaki 6 valizde 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan 34 VA 5913 plakalı otomobili, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takibe aldı. Otomobil, Çorlu ilçesine geldiğinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki 6 valiz içerisinde 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Tekirdağ'da polisten emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasıTekirdağ'da polisten emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması
Bataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendiBataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.