Tekirdağ'da 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilin bagajındaki 6 valizde 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan 34 VA 5913 plakalı otomobili, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takibe aldı. Otomobil, Çorlu ilçesine geldiğinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki 6 valiz içerisinde 1933 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

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