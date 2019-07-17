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Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı.İlk kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı.
İlk kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Süleymanpaşa istikametine seyreden Taner Güngör yönetimindeki 22 RN 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sağındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Diğer kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Nusratfakı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Selim Yatıkçı’nın kullandığı 34 JK 2637 plakalı otomobil, kavşağa sapan Nazım Sevim yönetimindeki 59 AG 529 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra Naziye Yatıkçı, Cansu Karakaş, Didem Dalgıç, C.K. ve Ç.D olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı

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