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Tekirdağ'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 1'i üniversiteden ihraç edilmiş öğretim görevlisi olmak üzere 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 1'i üniversiteden ihraç edilmiş öğretim görevlisi olmak üzere 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nden ihraç edilmiş öğretim görevlisi M.Y. ve İstanbul Beylikdüzü ilçesinde yakalanan Ö.S., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ö.S. 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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