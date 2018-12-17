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Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki iki şirkete kayyum atandı. Şirket yetkileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ö.E., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen S.S. ile T.S. tutuklanırken, H.S. ile M.M.S, ise adli kontrol şartıyla erbest bırakıldı.
Soruşturmayla ilgili aranan ve firari durumda olan Ü.G.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi

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