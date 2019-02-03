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Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BGP 314 plakalı kamyoneti, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada lastik şişme bot ve çok sayıda battaniye bulundu.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ Yasa Dışı

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