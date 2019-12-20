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Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polis tarafından yapılan yol uygulamasında 20 kaçak göçmen yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde "dur" ikazına uymayarak Malkara istikametine doğru kaçan 34 CMU 629 plakalı araç Malkara uygulama noktasında durduruldu.

Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da polis tarafından yapılan yol uygulamasında 20 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde "dur" ikazına uymayarak Malkara istikametine doğru kaçan 34 CMU 629 plakalı araç Malkara uygulama noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü yay olarak kaçmaya başladı. Araç sürücüsü kıskıvrak yakalanırken, araçta 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı

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