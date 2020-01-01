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  4. Tekirdağ'da 2019'un son bebeklerine Vali Yıldırım'dan küçük altın

Tekirdağ'da 2019'un son bebeklerine Vali Yıldırım'dan küçük altın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, eşiyle birlikte devlet hastenesinin yeni doğan ünitesini ziyaret ederek, 2019’un son bebeklerine küçük altın taktı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, eşiyle birlikte devlet hastenesinin yeni doğan ünitesini ziyaret ederek, 2019’un son bebeklerine küçük altın taktı.
Tekirdağ Valisi ve eşi Güllühan Yıldırım ile birlikte yılbaşı ziyaretleri ve denetimleri gerçekleştirdi. Vali Yıldırım’a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, il emniyet müdürü Mehmet Erduğan, İl jandarma konutanı kidemli Albay Osman Çelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti. Vali Yıldırım, yılbaşı gecesi eşiyle birlikte Tekirdağ 2’inci Kısım Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde 2019 yılının son bebeklerini ziyaret ederek, küçük altın taktı. Vali Yıldırım yeni doğan bebeklere yeni yılın kendilerine hayırlı olması temennisinde bulunarak hastaneden ayrıldı.
112'YE ASILSIZ ÇAĞRI YAPANLARI UYARDI
Vali Yıldırım daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi'nde nöbette olan çağrı merkezi çalışanlarına ziyarette bulunarak, çalışanların yeni yılını kutladı. Vali Yıldırım, “Sadece sohbet etmek için yada canı sıkıldığı için arayanlarda var. Ne yazık ki bunlarla karşılaşıyoruz. Bunların da mutlaka kendilerine çeki düzen vererek, başkalarının hakkını, ihtiyacı olanların o hizmete ulaşamamasını sağladığını düşünmesi gerekiyor. Bunu engellediklerinin mutlaka düşünmeleri gerekiyor. O nedenle ben özellikle hassasiyet rica ediyorum. Arkadaşlarımızı boş yere meşgul etmesinler. 112’nin meşgul edilmemesi lazım” dedi.
YENİ YILA POLİS VE JANDARMAYLA UYGULAMA NOKTASINDA GİRDİ
Vali Aziz Yıldırım, daha sonra Malkara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, yeni yılını kutladı. Vali Yıldırım, “Dilerim ki 2020 yılı çok daha hizmetlerin çok güzel daha seviyeye çekildiği, daha güzel, daha mutlu, daha mürefe günlerin yaşandığı bir yıl olur. Bu hem Tekirdağ’ımız için hem de Türkiye’miz için hem de bütün dünyada yaşayan insanlar için böyle cereyan eder. 2020 yılında herkese bütün vatandaşlarımıza mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Vali Aziz Yıldırım, saat 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla uygulama noktasındaki jandarma ve polislerle birlikte girdi.

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