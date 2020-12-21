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Tekirdağ’da 231 litre etil alkol ele geçirildi

21.12.2020 21:26 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda alkol yapımında kullanılan 231 litre etil alkol ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki üretimi yapan ve satan iş yerleri ile şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda alkol yapımında kullanılan 231 litre etil alkol ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki üretimi yapan ve satan iş yerleri ile şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 290 şişe aroma ve esans, diğer iş yerinde ise 96 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 243 şişe aroma ve esans ele geçirildi.

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