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Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.Göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine Alaybey Mahallesi mevkisinde önlem alan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden bir minibüsü durdurdu.Araç sürücüsü M.S.

Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine Alaybey Mahallesi mevkisinde önlem alan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden bir minibüsü durdurdu.
Araç sürücüsü M.S. ile Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 24 kaçak sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Organizatör M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine konuldu.

Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da 24 kaçak göçmen yakalandı

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