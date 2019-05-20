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Tekirdağ'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 34 LCC 18 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2'si İran, 25'i Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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