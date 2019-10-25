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Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında, 27 R 2293 plakalı minibüs ve iki otomobili durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Jandarma Malkara Tekirdağ

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