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Tekirdağ’da 29 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 29 kaçak göçmen ile 4 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında yapılan yol kontrolünde bir minibüs ile iki otomobili durdurdu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 29 kaçak göçmen ile 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Izgar Mahallesi yol ayrımında yapılan yol kontrolünde bir minibüs ile iki otomobili durdurdu. Yapılan aramada, İran ve Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından 29 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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